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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Допомагав окупантам в Криму: СБУ повідомила про підозру колишньому регіоналу

сбу

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екс-члену Партії регіонів, який до Революції Гідності очолював один з районів в Херсонській області.

За інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів відразу після окупації Росією і допомагає окупаційному режиму. Там він створив громадську організацію для “об’єднання кримськотатарського народу”.

– Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідеї, ініціював переслідування окупаційною владою, – повідомили у відомстві.

В СБУ встановили, що справжньою метою цієї організації є:

  • цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, для визнання легітимності факту окупації Росії Криму;
  • агітація про визнання окупаційних органів влади РФ;
  • спонукання населення Криму для участі в роботі окупаційних органів влади РФ;
  • агітація для участі у виборах до представницьких органів окупаційної влади в Криму і у виборах президента РФ.

Відкрито провадження за ст. 111 (державна зрада) КК України. Чоловікові загрожує від 12 до 15 років в’язниці. Триває слідство.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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