Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екс-члену Партії регіонів, який до Революції Гідності очолював один з районів в Херсонській області.

За інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів відразу після окупації Росією і допомагає окупаційному режиму. Там він створив громадську організацію для “об’єднання кримськотатарського народу”.

– Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідеї, ініціював переслідування окупаційною владою, – повідомили у відомстві.

В СБУ встановили, що справжньою метою цієї організації є:

цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, для визнання легітимності факту окупації Росії Криму;

агітація про визнання окупаційних органів влади РФ;

спонукання населення Криму для участі в роботі окупаційних органів влади РФ;

агітація для участі у виборах до представницьких органів окупаційної влади в Криму і у виборах президента РФ.

Відкрито провадження за ст. 111 (державна зрада) КК України. Чоловікові загрожує від 12 до 15 років в’язниці. Триває слідство.