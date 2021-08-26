Самый больший вклад в развитие независимой Украины сделал Кучма — Разумков

По случаю 30-летия независимости Украины председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что думает о жизни страны за последние 30 лет, действующей политической ситуации и будущем государства.

Так, отвечая на вопрос, имеет ли лично для него или его семьи День Независимости сакральное значение, он объяснил:

— Если посмотреть на историю Украины глубже, то это годы, десятилетия, века стремлений получить свое государство, чтобы не только жить на своей земле, но и иметь свою государственность, свою не просто страну, а свои институты, Конституцию. Для меня, думаю, как для каждого в этом государстве, независимость очень важна. Этого нельзя передать словами, нельзя чем-то измерить. Но это понимание того, что нам с вами повезло, что 30 лет назад независимость была провозглашена и сегодня мы с вами можем жить, и общаться в демократической стране. И мы должны это сохранить.

Дмитрий Разумков рассказал, что лично на него за эти 30 лет большое влияние оказали многие люди, особенно бабушка и дедушка, которые заложили большие формирующие базовые ценности.

Также действующий председатель Верховной Рады признался, что во многих своих действиях он пытался сверяться со своим отцом, который был политиком.

Отвечая на вопрос, кто из президентов, по его мнению, внес самый больший вклад в развитие независимости, Дмитрий Разумков отметил:

— Я думаю, что все же Леонид Кучма. Особенно в свой первый срок на посту. Многое изменилось за то время. Изменения не были быстрыми, но они были положительные. Если сравнивать со всеми остальными президентами, я думаю, что он сделал больше всего.

Впервые Леонида Кучму избрали президентом Украины в 1994 году. В 1999 его переизбрали на эту должность.

За период президентства Леонида Кучмы была принята Конституция, введена национальная валюта — гривна, определен курс на присоединение к НАТО и возрождена национальная космическая программа.

В то же время самым большим промахом Украины Дмитрий Разумков называет ошибки власти:

— Это были и события 2013-2014 годов, и события 2003-2004 годов, это было и много других вещей и испытаний, через которые проходило государство, и ненадлежащая и несвоевременная реакция власти на те или иные явления, которые происходили в государстве, — объясняет он.

Поэтому, отвечая на вопрос, кого бы председатель Верховной Рады хотел видеть президентом Украины, Дмитрий Разумков отметил, что это должен быть человек, который действительно будет работать не на свои интересы и политические амбиции, а на пользу нашего государства.