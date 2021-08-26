Найбільший внесок у розвиток незалежної України зробив Кучма – Разумков

З нагоди 30-річчя незалежності України голова Верховної ради Дмитро Разумков розповів, що думає про життя країни протягом останніх 30 років, чинну політичну ситуацію та майбутнє держави.

Так, відповідаючи на запитання, чи має особисто для нього чи його родини День Незалежності сакральне значення, він пояснив:

– Якщо подивитися на історію України глибше, то це роки, десятиліття, століття прагнення отримати свою державу, щоб не лише жити на своїй землі, а й мати свою державність, свою не просто країну, а свої інституції, Конституцію. Для мене, думаю, як для кожного в цій державі, незалежність дуже важлива. Цього не можна передати словами, не можна чимось виміряти. Але це розуміння того, що нам з вами пощастило, що 30 років тому незалежність було проголошено і сьогодні ми з вами можемо жити, та спілкуватися в демократичній країні. І ми повинні це зберегти.

Дмитро Разумков розповів, що особисто на нього за ці 30 років великий вплив справили багато людей, особливо бабуся і дідусь, які заклали великі формуючі базові цінності.

Також чинний голова Верховної Ради зізнався, що в багатьох своїх діях він намагався звірятися зі своїм батьком, який був політиком.

Відповідаючи на запитання, хто з президентів, на його думку, зробив найбільший внесок у розвиток незалежності, Дмитро Разумков зазначив:

– Я думаю, що все ж таки Леонід Кучма. Особливо у свій перший термін на посаді. Багато що змінилося за той час. Зміни не були швидкими, але вони були позитивні. Якщо порівнювати зі всіма іншими президентами, я думаю, що він зробив найбільше.

Вперше Леоніда Кучму обрали президентом України у 1994 році. У 1999-му його переобрали на цю посаду.

За період президентства Леоніда Кучми було ухвалено Конституцію, запроваджено національну валюту – гривню, визначено курс на приєднання до НАТО і відроджено національну космічну програму.

Водночас найбільшим промахом України Дмитро Разумков називає помилки влади:

– Це були і події 2013-2014 років, і події 2003-2004 років, це було і багато інших речей і випробувань, через які проходила держава, і неналежна та несвоєчасна реакція влади на ті чи інші явища, які відбувались у державі, – пояснює він.

Тому, відповідаючи на запитання, кого б голова Верховної Ради хотів бачити президентом України, Дмитро Разумков зазначив, що це повинна бути людина, яка дійсно працюватиме не на свої інтереси і політичні амбіції, а на користь нашої держави.