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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС

Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС

Украина и США будут вместе строить энергоблок Хмельницкой АЭС. 31 августа соответствующий меморандум подписала украинская компания Энергоатом с Westinghouse electric.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам визита в Вашингтон.

Проект будет пилотным, а дальше ожидается строительство четырех энергоблоков по американским технологиям. Стоимость проекта — до $30 млрд.

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 31 августа прибыли в США с рабочим визитом. Их пригласил президент США Джо Байден.

В Вашингтоне у Зеленского и его делегации насыщенный график. В планах — посетить Пентагон, Всемирный банк и космическое агентство NASA.

Также Владимир и Елена Зеленские традиционно откроют украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона. Затем глава государства проведет встречу с Джо Байденом. Чего ожидать от разговора Зеленского и Байдена — читайте в нашем материале.

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