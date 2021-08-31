Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС

Украина и США будут вместе строить энергоблок Хмельницкой АЭС. 31 августа соответствующий меморандум подписала украинская компания Энергоатом с Westinghouse electric.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам визита в Вашингтон.

Проект будет пилотным, а дальше ожидается строительство четырех энергоблоков по американским технологиям. Стоимость проекта — до $30 млрд.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 31 августа прибыли в США с рабочим визитом. Их пригласил президент США Джо Байден.

В Вашингтоне у Зеленского и его делегации насыщенный график. В планах — посетить Пентагон, Всемирный банк и космическое агентство NASA.

Также Владимир и Елена Зеленские традиционно откроют украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона. Затем глава государства проведет встречу с Джо Байденом. Чего ожидать от разговора Зеленского и Байдена — читайте в нашем материале.