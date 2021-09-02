Зеленский визит в США – мэрию Сан-Франциско подсветили сине-желтыми цветами (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита прибыл в Калифорнию.

В честь приезда главы государства здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.

Такой жест стал инициативой властей штата.

Визит президента Украины в Калифорнию является первым за всю историю независимости.

В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе украинская делегация проведет встречи с представителями технологических и цифровых компаний.

Из-за визита Зеленского мэрию Сан-Франциско подсветили сине-желтыми цветами / 2 фотографии

Как анонсировал ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в Сан-Франциско у делегации будет насыщенная программа.

Украинцы встретятся с представителями крупнейших инвестиционных фондов. Среди прочего, в частности, запланирована встреча с командой Apple.