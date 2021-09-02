Зеленский визит в США – мэрию Сан-Франциско подсветили сине-желтыми цветами (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита прибыл в Калифорнию.
В честь приезда главы государства здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.
Такой жест стал инициативой властей штата.
Визит президента Украины в Калифорнию является первым за всю историю независимости.
В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе украинская делегация проведет встречи с представителями технологических и цифровых компаний.
Как анонсировал ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в Сан-Франциско у делегации будет насыщенная программа.
Украинцы встретятся с представителями крупнейших инвестиционных фондов. Среди прочего, в частности, запланирована встреча с командой Apple.