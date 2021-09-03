США не будут назначать спецпредставителя по Донбассу — американский дипломат

США продолжат противодействовать России, но не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, отметив, что одним из обязательств США перед Украиной является противодействие использованию Россией газопровода Северный поток-2 в качестве оружия.

— Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности. Я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной — противодействовать созданию Россией оружия из Северного потока-2 и помочь избежать худших сценариев. Поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие, — объяснил он.

21 июля США и Германия подписали соглашение о достройке газопровода Северный поток-2. Согласно документу, Берлин обязался назначить спецпредставителя в Украине по продвижению двусторонних энергетических проектов и выделить на его работу $70 млн.

Если Россия попытается использовать энергию как оружие или делать агрессивные шаги против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывает Евросоюз к принятию эффективных мер, в частности в виде введения санкций.

Это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопровод Северный поток-2 для достижения агрессивных политических целей.

Источник: Дом

Фото: ООС