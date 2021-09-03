США не призначатимуть спецпредставника щодо Донбасу – американський дипломат

США продовжать протидіяти Росії, але не планують призначати спеціального представника від Держдепу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив заступник помічника держсекретаря Джордж Кент, зазначивши, що одним із зобов’язань США перед Україною є протидія використанню Росією газопроводу Північний потік-2 як зброї.

– Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки. Я думаю, що це частина наших зобов’язань перед Україною — протидіяти створенню Росією зброї з Північного потоку-2 і допомогти уникнути найгірших сценаріїв. Тому ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною та Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю, – пояснив він.

21 липня США та Німеччина підписали угоду щодо добудови газопроводу Північний потік-2. Згідно з документом, Берлін зобов’язався призначити спецпредставника в Україні з просування двосторонніх енергетичних проектів та виділити на його роботу $70 млн.

Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або робитиме агресивні кроки проти України, Німеччина діятиме на національному рівні й закликає Євросоюз до вжиття ефективних заходів, зокрема у вигляді запровадження санкцій.

Це зобов’язання спрямоване на те, щоб Росія не використала трубопровід Північний потік-2 для досягнення агресивних політичних цілей.

Джерело: Дом

Фото: ООС