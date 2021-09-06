Рада может рассмотреть закон о местном референдуме осенью — Стефанчук

Народные депутаты могут рассмотреть закон о местном референдуме уже этой осенью. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Я очень надеюсь, что этой осенью мы его обязательно вынесем в зал для принятия за основу. Мы проводили общественное обсуждение, сейчас анализируем те предложения, которые получили от людей. И потом уже, учитывая эти предложения, мы его доработаем ко второму чтению, — отметил он.

По словам Руслана Стефанчука, авторы законопроекта о местном референдуме заложили в документ большое количество предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений.

В частности, в проекте закона предусмотрели возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать местный совет, чтобы община имела реальное влияние на то или иное политическое или кадровое решение местного уровня.

В мае этого года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект О местном референдуме. Сделали это группа народных избранников совместно с первым заместителем председателя парламента Русланом Стефанчуком.

Согласно документу, на местный референдум может выноситься только один вопрос. Инициировать его проведение могут не менее 10% избирателей определенной территориальной общины.

Не могут быть предметом референдума вопросы всеукраинского народовластия, те, что противоречат положениям Конституции и касаются изменений местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Фото: Руслан Стефанчук