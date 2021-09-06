Рада може розглянути закон про місцевий референдум восени – Стефанчук

Народні депутати можуть розглянути закон про місцевий референдум вже цієї осені. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його обов’язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, враховуючи ці пропозиції, ми його доопрацюємо до другого читання, – зазначив він.

За словами Руслана Стефанчука, автори законопроекту про місцевий референдум заклали у документ велику кількість запобіжників, щоб не допустити сепаратизму та інших негативних явищ.

Зокрема, у проекті закону передбачили можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати місцеву раду, щоб громада мала реальний вплив на те чи інше політичне або кадрове рішення місцевого рівня.

У травні цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроект Про місцевий референдум. Зробили це група народних обранців спільно з першим заступником голови парламенту Русланом Стефанчуком.

Згідно з документом, на місцевий референдум може виноситися тільки одне питання. Ініціювати його проведення можуть щонайменше 10% виборців певної територіальної громади.

Не можуть бути предметом референдуму питання всеукраїнського народовладдя, ті, що суперечать положенням Конституції і стосуються змін місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги.

Фото: Руслан Стефанчук