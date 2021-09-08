Рада приняла за основу законопроект о защите прав инвесторов незавершенного строительства

В среду, 8 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, исключающий возможность продажи квартир в новостройках до получения разрешения на строительство.

Законопроект №5091 поддержали 322 народных депутата.

Соответствующий проект закона позволяет получать право на выполнение строительных работ и регистрировать право собственности на объект строительства и его части (квартиры, гаражи, машиноместа и т.п.).

Также документ предусматривает:

введение гарантированной доли строительства объекта недвижимости в случае, если заказчик не сможет финансировать завершение строительства;

определение особенностей операций с незавершенными объектами строительства, в частности ипотеки, купли-продажи, нотариального удостоверения.

Кроме того, проект закона предлагает усовершенствовать процедуру продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства и ряд вопросов по обеспечению энергоэффективности зданий.

Согласно пояснительной записке, документ позволит создать прозрачный механизм привлечения средств физлиц и юридических лиц в строительство, предотвратить двойные продажи помещений, продажи объектов, на которые не было подтверждено право на выполнение строительных работ.

Законопроект также позволит предотвращать изменения технических характеристик объекта строительства без согласия лиц, которые приобрели помещения в нем.