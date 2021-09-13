В Совете судей Украины 13 сентября состоялось тайное голосование по избранию трех членов Этического совета, который должен оценивать порядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. По его результатам, ни один из четырех кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

Это значит, что начало нового этапа судебной реформы заблокировано.

Пять голосов получила судья Верховного Суда Анна Вронская, по четыре голоса получили три кандидата — судья Апелляционной палаты ВАКС Николай Глотов, судья Львовского апелляционного административного суда Василий Клюба и судья Пустомытовского районного суда Львовской области Николай Кипчарский.

Не поддержали ни одного кандидата 16 членов ССУ. В целом было 26 бюллетеней для голосования.

3 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей — это важная составляющая судебной реформы в Украине.

Согласно документу, членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, который проведут с участием представителей международных организаций.

В то же время его будет проводить специальная конкурсная комиссия. В ее состав войдут трое действующих судей (или в отставке, но в этом случае их должен предложить Совет судей Украины) и три человека, предложенные международными организациями.

Фото: Рада суддів України