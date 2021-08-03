Глава государства Владимир Зеленский подписал новый закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. По данным Офиса президента, этот шаг — важная составляющая судебной реформы в Украине.

Верховная Рада приняла инициативу О внесении изменений в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей 13 июля. А 3 августа закон подписал президент. Документ вступает в силу 4 августа.

Эта законодательная инициатива стала важным первым этапом судебной реформы в нашей стране, поскольку это даст возможность сформировать ВККС, на которую положат функции по отбору и оценке судей.

Согласно документу, членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, который проведут с участием представителей международных организаций.

В то же время его проведет специальная конкурсная комиссия. В ее состав войдут трое действующих судей (или в отставке, но в этом случае их должен предложить Совет судей Украины) и три человека, предложенные международными организациями.

Однако предложенные кандидаты должны в течение последних пяти лет оказывать Украине техническую помощь в сфере судебной реформы, а также в предотвращении и противодействии коррупции. Перечисленные организации должны согласовать свое предложение о совместном списке кандидатов.

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По данным Офиса президента, голос членов конкурсной комиссии будет определяющим. Решение будет считаться принятым, если за него проголосуют по меньшей мере четыре члена комиссии (из которых двух предложили международные организации).

Если они равно распределены, тогда решающими будут считаться голоса трех членов комиссии, из которых двух предложили международные организации. Срок полномочий первого состава комиссии прекратится через два года после назначения полноценного состава ВККС.

Следующий состав формируется таким образом: три человека среди действующих судей (или в отставке, предложенных Советом судей) и еще три человека, отдельно предложенных Советом прокуроров, Советом адвокатов и Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

16 членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия сроком на четыре года по результатам конкурса. Одно из ключевых требований — половина из них должны быть действующими судьями (или в отставке), а также все кандидаты должны отвечать критериям добропорядочности.