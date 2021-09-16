ООН проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа исключительно по политическим мотивам.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 16 сентября.

Глава МИД назвал это единственным негативным моментом в контексте участия Украины в этой организации.

— Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН — это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена, — сказал министр.

По мнению Кулебы, это произошло “абсолютно по политическим мотивам” и такой инцидент является недопустимым.

— И мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, так как ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности, — добавил дипломат.

Крымская платформа

Учредительный саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. Его посетили 46 представителей государств и международных организаций.

Целью этого формата является возвращение Украине оккупированного Россией Крыма, поэтому ее деятельность будет прекращена после достижения конечной цели.

Подробнее о международной поддержке Украины на саммите Крымской платформы читайте в материале Фактов ICTV.