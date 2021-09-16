ООН проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня виключно через політичні мотиви.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 16 вересня.

Голова МЗС назвав це єдиним негативним моментом в контексті участі України в цій організації.

– Відзначу лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН – це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена, – сказав міністр.

На думку Кулеби, це відбулося “абсолютно з політичних мотивів” і такий інцидент є неприпустимим.

– І ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки, – підсумував дипломат.

Кримська платформа

Установчий саміт Кримської платформи відбувся у Києві, 23 серпня 2021 року. Його відвідали 46 представників держав та міжнародних організацій.

Метою цього формату є повернення Україні окупованого Росією Криму, тож її діяльність буде припинена після досягнення кінцевої мети.

Детальніше про міжнародну підтримку України на саміті Кримської платформи читайте в матеріалі Фактів ICTV.