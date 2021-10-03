Премия Слугам по заслугам: в Трускавце вручили награды нардепам от Слуги народа

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Юлія Соколова |

В Трускавце слуги народа раздали сами себе премии – “оскары” и “тыквы”

В Трускавце слуги народа раздали сами себе премии – “оскары” и “тыквы”

В субботу вечером, 2 октября, в Трускавце состоялась символическая церемония награждения народных депутатов от фракции Слуга народа.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Как известно, с 1 октября в Трускавце (Львовская область) происходила так называемая большая фракция Слуги народа – собрание нардепов с участием президента Владимира Зеленского, членов Кабинета Министров, силовиков и тому подобное.

Вечером 2 октября во время рабочих заседаний прошла и развлекательная программа, а именно церемония награждения Слугам по заслугам.

В общей сложности предполагалось вручение символических наград нардепам в 16 номинациях. Депутатам вручили как символические “оскары”, так и “тыквы”.

Юлия Палийчук обнародовала список победителей в 10 из номинаций:

• В номинации Ответственность года награду получил Игорь Копытин – за то, что не пропустил ни одного заседания Верховной Рады.

• В номинации Шаолинь года отметили главу Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского – за то, что он провел за трибуной Рады больше всего времени. Вероятно, речь идет о рассмотрении законопроектов по пакету земельной реформы, к которым было подано сотни поправок. Сольский при рассмотрении представлял документы с трибуны ВР и комментировал поправки.

• В номинации Настойчивость года отметили Галину Третьякову – главу Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (за то, что она “несмотря на хейт, не сходила со своих позиций”).

Евроинтегратором года признали Марию Мезенцеву – руководителя делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

• В номинации Децентрализатор года награду получил Виталий Безгин – глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Комитета ВР по вопросам организации государственной власти.

• Наградой в номинации Красная кнопка года отметили Людмилу Буймистер. Отмечается, что она нажимала красную кнопку (то есть голосовали против) во время голосования за принципиальные для Слуги народа законопроекты.

Отцом года стал Павел Сушко – за заботу о детях с особыми потребностями.

• Победительницей в номинации Инвест-няня года стала глава временной следственной комиссии по защите инвесторов Галина Янченко.

• А в номинации Пчелы против меда победила Анастасия Радина – глава Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики (за наиболее “болезненные” для депутатов законопроекты).

• В номинации Количество и качество победил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев (за то, что провел наибольшее количество реформ).

Премия Слугам по заслугам: в Трускавце вручили награды нардепам от Слуги народа

Премия Слугам по заслугам: в Трускавце вручили награды нардепам от Слуги народа

Награды по форме и виду чем-то напоминали Оскар. Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, анонсируя развлекательную часть в Трускавце, заявлял, что планируется организовать юмористическую церемонию награждения своеобразным партийным “оскаром” – за вещи, которые происходили во фракции в течение двух лет.

Премия Слугам по заслугам: в Трускавце вручили награды нардепам от Слуги народа

Победителей в еще 6 номинациях Палийчук не озвучили. Однако их список обнародовали в СМИ.

Речь идет о шуточных номинациях, в которых депутатов награждали “тыквами”:

  • В номинации Чем бы депутат ни тешился наградили Жана Беленюк (за сон во время заседания Верховной Рады).
  • В номинации Немножко по-мобильному победителем признали Михаила Радуцкого (за “всем известную переписку в мессенджере”).
  • В номинации Цитаты великих людей (ЦВЛ) наградили Давида Арахамию и Александра Корниенко за разговор с включенными микрофонами о “корабельной сосне”.
    В номинации “18+” награду получила Галина Третьякова за переписку о матрасе.
  • В номинации Что это было победила Роксолана Пидласая за законопроект о полупроводниках.
  • Победу в номинации Турбо жим-жим получил Николай Тищенко.

Стоит отметить, что вечеринку открывал руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия, который сыграл на барабанах. Завершился же вечер диджей-сетом от Арахамии (DJ David Braun).

На вручение премий пригласили телеведущую Екатерину Осадчую.

Премия Слугам по заслугам: в Трускавце вручили награды нардепам от Слуги народа

Источник: Юлия Палийчук

Фото: Слуга народа

Источник: УНИАН

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