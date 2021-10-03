Премия Слугам по заслугам: в Трускавце вручили награды нардепам от Слуги народа

В субботу вечером, 2 октября, в Трускавце состоялась символическая церемония награждения народных депутатов от фракции Слуга народа.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Как известно, с 1 октября в Трускавце (Львовская область) происходила так называемая большая фракция Слуги народа – собрание нардепов с участием президента Владимира Зеленского, членов Кабинета Министров, силовиков и тому подобное.

Вечером 2 октября во время рабочих заседаний прошла и развлекательная программа, а именно церемония награждения Слугам по заслугам.

В общей сложности предполагалось вручение символических наград нардепам в 16 номинациях. Депутатам вручили как символические “оскары”, так и “тыквы”.

Юлия Палийчук обнародовала список победителей в 10 из номинаций:

• В номинации Ответственность года награду получил Игорь Копытин – за то, что не пропустил ни одного заседания Верховной Рады.

• В номинации Шаолинь года отметили главу Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского – за то, что он провел за трибуной Рады больше всего времени. Вероятно, речь идет о рассмотрении законопроектов по пакету земельной реформы, к которым было подано сотни поправок. Сольский при рассмотрении представлял документы с трибуны ВР и комментировал поправки.

• В номинации Настойчивость года отметили Галину Третьякову – главу Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (за то, что она “несмотря на хейт, не сходила со своих позиций”).

• Евроинтегратором года признали Марию Мезенцеву – руководителя делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

• В номинации Децентрализатор года награду получил Виталий Безгин – глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Комитета ВР по вопросам организации государственной власти.

• Наградой в номинации Красная кнопка года отметили Людмилу Буймистер. Отмечается, что она нажимала красную кнопку (то есть голосовали против) во время голосования за принципиальные для Слуги народа законопроекты.

• Отцом года стал Павел Сушко – за заботу о детях с особыми потребностями.

• Победительницей в номинации Инвест-няня года стала глава временной следственной комиссии по защите инвесторов Галина Янченко.

• А в номинации Пчелы против меда победила Анастасия Радина – глава Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики (за наиболее “болезненные” для депутатов законопроекты).

• В номинации Количество и качество победил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев (за то, что провел наибольшее количество реформ).

Награды по форме и виду чем-то напоминали Оскар. Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, анонсируя развлекательную часть в Трускавце, заявлял, что планируется организовать юмористическую церемонию награждения своеобразным партийным “оскаром” – за вещи, которые происходили во фракции в течение двух лет.

Победителей в еще 6 номинациях Палийчук не озвучили. Однако их список обнародовали в СМИ.

Речь идет о шуточных номинациях, в которых депутатов награждали “тыквами”:

В номинации Чем бы депутат ни тешился наградили Жана Беленюк (за сон во время заседания Верховной Рады).

наградили (за сон во время заседания Верховной Рады). В номинации Немножко по-мобильному победителем признали Михаила Радуцкого (за “всем известную переписку в мессенджере”).

победителем признали (за “всем известную переписку в мессенджере”). В номинации Цитаты великих людей (ЦВЛ) наградили Давида Арахамию и Александра Корниенко за разговор с включенными микрофонами о “корабельной сосне”.

В номинации “18+” награду получила Галина Третьякова за переписку о матрасе.

наградили за разговор с включенными микрофонами о “корабельной сосне”. В номинации награду получила за переписку о матрасе. В номинации Что это было победила Роксолана Пидласая за законопроект о полупроводниках.

победила за законопроект о полупроводниках. Победу в номинации Турбо жим-жим получил Николай Тищенко.

Стоит отметить, что вечеринку открывал руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия, который сыграл на барабанах. Завершился же вечер диджей-сетом от Арахамии (DJ David Braun).

На вручение премий пригласили телеведущую Екатерину Осадчую.

Источник: Юлия Палийчук

Фото: Слуга народа