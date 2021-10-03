У Трускавці слуги народу роздали самі собі премії – “оскари” та “гарбузи”

У суботу ввечері, 2 жовтня, у Трускавці відбулася символічна церемонія нагородження народних депутатів від фракції Слуга народу.

Про це поінформувала речниця політсили Юлія Палійчук.

Як відомо, з 1 жовтня в Трускавці (Львівська область) відбувалася так звана велика фракція Слуги народу – збори нардепів за участю президента Володимира Зеленського, членів Кабінету Міністрів, силовиків тощо.

Увечері 2 жовтня під час робочих засідань відбулася і розважальна програма, а саме церемонія нагородження премією Слугам по заслугах.

Загалом передбачалося вручення символічних відзнак нардепам у 16 номінаціях. Депутатам вручили як символічні “оскари”, так і “гарбузи”.

Юлія Палійчук оприлюднила список переможців у 10 із номінацій:

• У номінації Відповідальність року нагороду здобув Ігор Копитін – за те, що не пропустив жодного засідання Верховної Ради.

• У номінації Шаолінь року відзначили голову Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського – за те, що він провів за трибуною Ради найбільше часу. Ймовірно, йдеться про розгляд законопроектів із пакету земельної реформи, до яких було подано сотні поправок. Сольський під час розгляду представляв документи з трибуни ВР та коментував поправки.

• У номінації Наполегливість року відзначили Галину Третьякову – голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за те, що вона “незважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій”).

• Євроінтегратором року визнали Марію Мезенцеву – керівника делегації Верховної Ради в ПАРЄ.

• У номінації Децентралізатор року нагороду отримав Віталій Безгін – голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету ВР з питань організації державної влади.

• Нагородою в номінації Червона кнопка року відзначили Людмилу Буймістер. Зазначається, що вона натискала червону кнопку (тобто голосували проти) під час голосування за принципові для Слуги народу законопроекти.

• Батьком року став Павло Сушко – за піклування про дітей з особливими потребами.

• Переможницею в номінації Інвест-няня року стала голова тимчасової слідчої комісії із захисту інвесторів Галина Янченко.

• А в номінації Бджоли проти меду перемогла Анастасія Радіна – голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики (за найбільш “болючі” для депутатів законопроекти).

• В номінації Кількість і якість переміг голова фінансового комітету парламенту Данило Гетьманцев (за те, що провів найбільшу кількість реформ).

Нагороди за формою і виглядом чимось нагадували Оскар. Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, анонсуючи розважальну частину у Трускавці, заявляв, що планується організувати гумористичну церемонію нагородження своєрідним партійним “оскаром” – за речі, які відбувалися у фракції протягом двох років.

Переможців у ще 6 номінаціях Палійчук не озвучила. Проте їхній список оприлюднили в ЗМІ.

Йдеться про жартівливі номінації, в яких депутатів нагороджували “гарбузами”:

У номінації Чим би депутат не тішився нагородили Жана Беленюка (за сон під час засідання Верховної Ради).

нагородили (за сон під час засідання Верховної Ради). У номінації Трошки по-мобільному переможцем визнали Михайла Радуцького (за “всім відоме листування в месенджері”).

переможцем визнали (за “всім відоме листування в месенджері”). У номінації Цитати великих людей (ЦВЛ) нагородили Давида Арахамію і Олександра Корнієнка за розмову з увімкненими мікрофонами про “корабельну сосну”.

нагородили за розмову з увімкненими мікрофонами про “корабельну сосну”. У номінації “18+” нагороду здобула Галина Третьякова за листування про матрац.

нагороду здобула за листування про матрац. У номінації Що це було перемогла Роксолана Підласа за законопроект про напівпровідники.

перемогла за законопроект про напівпровідники. Перемогу в номінації Турбо жим-жим здобув Микола Тищенко.

Варто зазначити, що вечірку відкривав керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія, котрий зіграв на барабанах. Завершився же вечір діджей-сетом від Арахамії (DJ David Braun).

На вручення премій запросили телеведучу Катерину Осадчу.

Джерело: Юлія Палійчук

Фото: Слуга народу