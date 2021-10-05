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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Разумков прокомментировал решение Рады рассмотреть его отставку 7 октября

дмитро разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свое отстранение от председательства на двух заседаниях парламента и решение рассмотреть его отставку 7 октября.

— Если Верховная Рада приняла соответствующее решение, будем идти по нему. Если кто-то хочет продемонстрировать, что я держусь за должность, то это не так. Я даже не буду мешать. Я не буду превращать политические распри в грязь, которой забрызгает парламент. Хотят идти вне закона, пусть идут, — прокомментировал спикер.

Также Дмитрий Разумков добавил, что он не будет обращаться в суд и не будет обжаловать решение о его отстранении и отставке с должности. Он отметил, что должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна.

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