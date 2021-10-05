Разумков прокоментував рішення Ради розглянути його відставку 7 жовтня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував своє відсторонення від головування на двох засіданнях парламенту і рішення розглянути його відставку 7 жовтня.

– Якщо Верховна Рада ухвалила відповідне рішення, йтимемо за ним. Якщо хтось хоче продемонструвати ніби я тримаюсь за посаду, то це не так. Я навіть не заважатиму. Я не перетворюватиму політичні чвари на багнюку, якою забризкає парламент. Хочуть йти поза законом, нехай йдуть, – прокоментував спікер під час брифінгу.

Також Дмитро Разумков додав, що не звертатиметься до суду і не оскаржуватиме рішення про його відсторонення і відставку з посади. Він зауважив, що посада нічого не варта, якщо ти не розумієш, навіщо вона тобі потрібна.

5 жовтня народні депутати проголосували за те, щоб відсторонити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова від головування на двох пленарних засіданнях парламенту.

Автори ініціативи такий крок пояснили тим, що він начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань цього тижня і цим порушив Регламент.

Пізніше нардепи проголосували за ще одну ініціативу, яка передбачає, що розгляд питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України відбудеться у четвер, 7 жовтня.