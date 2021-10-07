Украина в первую очередь рассчитывает на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве во время саммита с ЕС 12 октября.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Среди ожиданий от саммита – начало неформализованного диалога по вопросам энергетической безопасности в Европе.

– Мы считаем, что вопрос Северного потока-2 относится к сфере энергетической безопасности. И что ЕС должен идти навстречу более глубокой интеграции с теми странами, которые отвечают всем критериям функционирования энергетических рынков. Поэтому на саммите этим вопросам будет посвящена отдельная дискуссия, – анонсировала Ольга Стефанишин.

По ее словам, Украина стремится к тому, чтобы все страны видели, что Российская Федерация использует газ как гибридную оружие, а также то, что происходит манипуляция с ценой.

Так, подписание контракта Венгрии с Газпромом в обход Украины станет предметом консультаций с Европейской комиссией в рамках Соглашения об ассоциации.

– Это прямая материализация тех рисков запуска Северного потока-2, о которых мы давно говорили. Но, к сожалению, сейчас никто, кроме Украины, не квалифицирует эту ситуацию как производную от системной работы РФ. Для наших партнеров пока это не красные линии, –отмечает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Именно поэтому венгерский кейс, утверждает Ольга Стефанишина, дает Украине возможность начинать диалог с Германией, США и Европейской комиссией относительно причин кризиса на газовом рынке, в частности на газовом рынке Украины.

Кроме того, вице-премьер рассчитывает на то, что в начале 2022 года начнется процесс присоединения Украины к Конвенции ЕС о совместном транзите.

– Для этого все правительственные структуры прошли технические и юридические аудиты. И сегодня мы имеем высокую степень готовности присоединения к таможенной системе ЕС. Это будет мощным фактором борьбы с теневым серым импортом, – говорит она.

Также на саммите Украина начнутся политические переговоры относительно заключения Соглашения ACAA (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, или так называемый промышленный безвиз, – Ред.).

Сейчас страна завершает вторую фазу оценки в рамках этого соглашения, которое должно завершиться до конца года.

– Стоит заметить, что когда раньше мы только начинали этот диалог, Европейская комиссия откровенно говорила, что этого соглашения никогда не будет, – отмечает вице-премьер.

По подсчетам Ольги Стефанишиной, если в течение 2022 года удастся завершить все переговоры и ЕС не будет тормозить этот процесс, то соглашение вступит в силу в 2023 году.

Источник: Европейская правда