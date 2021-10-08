Подозрение Медведчуку – обнародована аудиозапись разговоров Медведчука с представителями власти РФ

Глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова обнародовали аудиозаписи в подтверждение причастности народного депутата Украины Виктора Медведчука к так называемым угольным схемам в 2014 году.

Экспертиза подтвердила, что на записях именно Медведчук говорит о реализации незаконных схем с представителями российской власти.

По данным СБУ, при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины для создания искусственных преград в поставках угля из ЮАР.

Покупать уголь там Украина решила, оказавшись на грани энергетического кризиса после захвата Россией Донбасса.

РФ в конце концов сорвала контракты с ЮАР, чтобы лишить Украину возможности усилить энергонезависимость. После этого по стране прокатилась волна “веерных” отключений электроэнергии.

Впоследствии, как утверждают в СБУ, Медведчук способствовал возвращению Украины к орбите влияния РФ, организовав незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Так, при посредничестве приближенного к Медведчуку бизнесмена С. Кузяры на оккупированной территории были выбраны два угольных предприятия, которые фактически не работали. Их руководителями назначили представителей “Л/ДНР”, им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Эти вопросы согласовывались, в частности с главарями боевиков. По данным правоохранителей, за время функционирования этой схемы пророссийских террористов профинансировали более чем на 200 млн грн.

– Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличных в “Л/ДНР” и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и др), впоследствии были реализованы, – подчеркнул Иван Баканов.

Следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения другим лицам.

8 октября народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Речь идет, в частности, о подозрении в причастности к незаконной поставке угля на оккупированную территорию.