Підозра Медведчуку – оприлюднено аудіозапис розмов Медведчука із представниками влади РФ

Голова СБУ Іван Баканов та генпрокурор Ірина Венедіктова оприлюднили аудіозаписи на підтвердження причетності народного депутата України Віктора Медведчука до так званих вугільних схем у 2014 році.

Експертиза підтвердила, що на записах саме Медведчук говорить про реалізацію незаконних схем із представниками російської влади.

За даними СБУ, за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України задля створення штучних перешкод у постачанні вугілля з ПАР.

Купувати вугілля там Україна вирішила, опинившись на межі енергетичної кризи після захоплення Росією Донбасу.

РФ зрештою зірвала контракти з ПАР, щоб позбавити Україну можливості посилити енергонезалежність. Після цього країною прокотилася хвиля “віялових” відключень електроенергії.

Згодом, як стверджують в СБУ, Медведчук сприяв поверненню України до орбіти впливу РФ, організувавши незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Так, за посередництва наближеного до Медведчука бізнесмена С. Кузяри на окупованій території було обрано два вугільні підприємства, які фактично не працювали. Їхніми керівниками призначили представників “Л/ДНР”, їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Ці питання узгоджувалися, зокрема з ватажками бойовиків. За даними правоохоронців, за час функціонування цієї схеми проросійських терористів профінансували на понад 200 млн грн.

– Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до “Л/ДНР” і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані, – підкреслив Іван Баканов.

Наразі слідство триває. Вирішується питання про оголошення підозри іншим особам.

8 жовтня народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Йдеться, зокрема, про підозру в причетності до незаконного постачання вугілля на окуповану територію.