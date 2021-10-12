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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Разумков возмутился, что страна не покупала газ летом

Разумков возмутился, что страна не покупала газ летом

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возмутился, что Украина не закупала газ летом, когда цена на него составляла около $250, тогда как сейчас цены подскочили почти в четыре раза.

– Мы знали, что стоимость газа вырастет. По состоянию на сегодня цена чуть больше чем $1 100. Есть разница? – эмоционально упрекнул главу Комитета ВР по вопросам финансов Даниила Гетманцева в эфире Свободы слова на ICTV Дмитрий Разумков.

По словам экс-спикера, в прошлом году по состоянию на это время в хранилищах было 27,7 млрд куб. м газа, тогда как сейчас – 18,8.

Возмущает бывшего главу Верховной Рады и то, что закрепленная в меморандуме правительства и НАК Нафтогаз цена газа для коммунальных предприятий, больниц и школ 13 660 грн/1 тыс. куб. м не соответствует действительности.

По его словам, дискуссия по этому вопросу у него разгорелась во время эфиров с одним из мэров Украины.

– Тот назвал цифру 13 660 грн, а после завершения эфира мне начинали прилетать смс-ки от других мэров, которые утверждали, что тот сказал неправду. Ведь с НДС и транспортировкой цена будет 19 100 грн. Поэтому, чтобы мэры могли рассчитывать, нужно говорить, за сколько они получат этот ресурс, – подчеркнул Дмитрий Разумков.

6 октября во время заседания Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что сейчас в газохранилищах страны сосредоточено почти 19 млрд куб. м газа.

По его убеждению, этих запасов достаточно для отопительного сезона 2021-2022.

Кроме того, правительство поставило перед руководством Нафтогаза и Укргаздобычи задачу нарастить добычу собственного газа, чтобы Украина была с теплом.

Инфрастуктура к предстоящему отопительному сезону, по словам главы Кабмина, готова на 99%.

Речь идет о ремонте тепловых сетей и котельных, подготовке школ, больниц, детских садов и непосредственной подготовке жилых домов.

Фото: УНИАН

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