Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возмутился, что Украина не закупала газ летом, когда цена на него составляла около $250, тогда как сейчас цены подскочили почти в четыре раза.

– Мы знали, что стоимость газа вырастет. По состоянию на сегодня цена чуть больше чем $1 100. Есть разница? – эмоционально упрекнул главу Комитета ВР по вопросам финансов Даниила Гетманцева в эфире Свободы слова на ICTV Дмитрий Разумков.

По словам экс-спикера, в прошлом году по состоянию на это время в хранилищах было 27,7 млрд куб. м газа, тогда как сейчас – 18,8.

Возмущает бывшего главу Верховной Рады и то, что закрепленная в меморандуме правительства и НАК Нафтогаз цена газа для коммунальных предприятий, больниц и школ 13 660 грн/1 тыс. куб. м не соответствует действительности.

По его словам, дискуссия по этому вопросу у него разгорелась во время эфиров с одним из мэров Украины.

– Тот назвал цифру 13 660 грн, а после завершения эфира мне начинали прилетать смс-ки от других мэров, которые утверждали, что тот сказал неправду. Ведь с НДС и транспортировкой цена будет 19 100 грн. Поэтому, чтобы мэры могли рассчитывать, нужно говорить, за сколько они получат этот ресурс, – подчеркнул Дмитрий Разумков.

6 октября во время заседания Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что сейчас в газохранилищах страны сосредоточено почти 19 млрд куб. м газа.

По его убеждению, этих запасов достаточно для отопительного сезона 2021-2022.

Кроме того, правительство поставило перед руководством Нафтогаза и Укргаздобычи задачу нарастить добычу собственного газа, чтобы Украина была с теплом.

Инфрастуктура к предстоящему отопительному сезону, по словам главы Кабмина, готова на 99%.

Речь идет о ремонте тепловых сетей и котельных, подготовке школ, больниц, детских садов и непосредственной подготовке жилых домов.