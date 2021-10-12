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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Разумков обурився, що країна не купувала газ влітку

Разумков обурився, що країна не купувала газ влітку

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурився, що Україна не закуповувала газ улітку, коли ціна на нього становила близько $250, тоді як зараз ціни підскочили майже вчетверо.

– Ми знали, що буде зростати вартість газу. Станом на сьогодні ціна трохи більше ніж $1 100. Є різниця? – емоційно дорікнув голові комітету ВР із питань фінансів Данилу Гетманцеву в ефірі Свободи слова на ICTV Дмитро Разумков.

За словами екс-спікера, торік станом на цей час у сховищах було 27,7 млрд куб. м газу, тоді як зараз – 18,8.

Обурює колишнього голову Верховної Ради й те, що закріплена в меморандумі уряду та НАК Нафтогаз ціна газу для комунальних підприємств, лікарень та шкіл 13 660 грн/1 тис. куб. м не відповідає дійсності.

За його словами, дискусія з цього питання в нього розгорілася під час ефірів з одним із мерів України.

– Той назвав мені цифру 13 660 грн, а після завершення ефіру мені починали прилітати смс-ки від інших мерів, які стверджували, що той сказав неправду. Бо з ПДВ та транспортуванням ціна буде 19 100 грн. Тому, щоб мери могли розраховувати, потрібно говорити, за скільки вони отримають цей ресурс, – наголосив Дмитро Разумков.

6 жовтня під час засідання Кабміну прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що наразі в газосховищах країни зосереджено майже 19 млрд куб. м газу.

На його переконання, цих запасів достатньо для опалювального сезону 2021-2022.

Крім того, уряд поставив перед керівництвом Нафтогазу та Укргазвидобування завдання наростити видобуток власного газу, щоб Україна була з теплом.

Інфрастуктура до майбутнього опалювального сезону, за словами очільника Кабміну, готова на 99%.

Йдеться про ремонт теплових мереж і котелень, підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків та безпосередню підготовку житлових будинків.

Фото: УНІАН

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