Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурився, що Україна не закуповувала газ улітку, коли ціна на нього становила близько $250, тоді як зараз ціни підскочили майже вчетверо.

– Ми знали, що буде зростати вартість газу. Станом на сьогодні ціна трохи більше ніж $1 100. Є різниця? – емоційно дорікнув голові комітету ВР із питань фінансів Данилу Гетманцеву в ефірі Свободи слова на ICTV Дмитро Разумков.

За словами екс-спікера, торік станом на цей час у сховищах було 27,7 млрд куб. м газу, тоді як зараз – 18,8.

Обурює колишнього голову Верховної Ради й те, що закріплена в меморандумі уряду та НАК Нафтогаз ціна газу для комунальних підприємств, лікарень та шкіл 13 660 грн/1 тис. куб. м не відповідає дійсності.

За його словами, дискусія з цього питання в нього розгорілася під час ефірів з одним із мерів України.

– Той назвав мені цифру 13 660 грн, а після завершення ефіру мені починали прилітати смс-ки від інших мерів, які стверджували, що той сказав неправду. Бо з ПДВ та транспортуванням ціна буде 19 100 грн. Тому, щоб мери могли розраховувати, потрібно говорити, за скільки вони отримають цей ресурс, – наголосив Дмитро Разумков.

6 жовтня під час засідання Кабміну прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що наразі в газосховищах країни зосереджено майже 19 млрд куб. м газу.

На його переконання, цих запасів достатньо для опалювального сезону 2021-2022.

Крім того, уряд поставив перед керівництвом Нафтогазу та Укргазвидобування завдання наростити видобуток власного газу, щоб Україна була з теплом.

Інфрастуктура до майбутнього опалювального сезону, за словами очільника Кабміну, готова на 99%.

Йдеться про ремонт теплових мереж і котелень, підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків та безпосередню підготовку житлових будинків.