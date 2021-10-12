23-й саміт Україна – ЄС стартує у Києві 12 жовтня. Офіційний Брюссель на ньому представляють голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Саміти Україна – ЄС проводять регулярно з 1997 року. Вони відбуваються по черзі то у Києві, то в одному з європейських міст, переважно у Брюсселі.

Зустрічі у межах самітів дають сторонам можливість на найвищому рівні підбити підсумки співробітництва між Україною та Європейським Союзом за минулий рік, визначити пріоритети взаємодії на найближче майбутнє, обговорити розвиток ситуації в Україні та ЄС, а також узгодити позиції щодо актуальних міжнародних питань.

Що планують обговорити на 23-му саміті Україна – ЄС, чим його проведення важливе для України і чого очікувати – читайте у матеріалі.

Теми для обговорення і головні очікування

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель розповів у одному з інтерв’ю, що саміт 12 жовтня підтвердить послідовну й ефективну підтримку Європейським Союзом процесу реформування в Україні.

За його словами, саміт стане нагодою привітати досягнутий прогрес, а також – наголосити на необхідності подальшого проведення реформ, зокрема у сфері верховенства права та судочинства.

Крім того, Жозеп Боррель додав, що зустріч 12 жовтня – це нагода для ЄС ще раз засвідчити цілковиту підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Він зазначив, що сторони повинні підписати низку документів, серед яких укладення угоди про доступ України до програм Горизонт Європа і Креативна Європа, які охоплюють творчу, дослідницьку та академічну співпрацю.

– На саміті ми разом розглянемо, які аспекти нашої угоди про асоціацію вже досягнуті, і обговоримо наступні кроки для того, аби ця безпрецедентна угода працювала для обох сторін ще краще та ефективніше, – розповів він у інтерв’ю Радіо Свобода.

Жозеп Боррель

Зі свого боку високопоставлений чиновник Євросоюзу під час брифінгу напередодні заявив, що на саміті Україна – ЄС підпишуть угоду про відкрите небо. Вона повинна допомогти відкрити Україну для деяких лоукост-авіаліній, що збільшить кількість мандрівників та значно сприятиме зростанню української економіки у сфері туризму.

Окрім того, очікується підписання угоди про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Горизонт Європа.

Обговорять на саміті й інші важливі питання. Так, за словами офіційного представника ЄС, одними із ключових тем будуть координація зусиль у боротьбі з коронавірусом та безпека.

Зокрема, очікується, що Європейський Союз продовжить підтримувати дипломатичні зусилля із вирішення ситуації на Донбасі шляхом переговорів у нормандському форматі, в межах ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.

В Офісі президента підтвердили, що на саміті 12 жовтня лідери обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному буде й проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

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Зі свого боку віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається, що в межах саміту вдасться зафіксувати спільну позицію щодо газової кризи, яку провокує Росія запуском свого газопроводу Північний потік-2.

На її думку, стримати РФ може лише консолідована позиція Європейського Союзу. Оскільки нинішня ситуація із цінами на газ у Європі – це своєрідна гра Росії на підвищення ставок, аби змусити європейські країни піти на поступки у сертифікації Північного потоку-2.

Тому Ольга Стефанішина переконана: у цій ситуації важливо, аби позиція була сильна не лише в України, а й у європейських партнерів.

Ольга Стефанішина

Водночас заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сподівається, що у спільній заяві вдасться чітко закріпити здатність України до подальшої інтеграції до внутрішнього ринку ЄС і положення, які визнаватимуть європейські прагнення і європейський вибір нашої країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що проведення саміту 12 жовтня спричинить нові кроки у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

– Він принесе нам нові кроки у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, просування на треку промислового безвізу та зміцнення партнерства у сфері енергетики. Це буде важлива подія, – зауважив очільник МЗС.

Тим часом західні журналісти напередодні повідомили, що на черговому саміті Україна – ЄС Євросоюз планує посилити критику агресії Росії, оскільки бойові дії на Донбасі продовжують забирати життя.

Очікується, що у спільній декларації Європейський Союз засудить порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і звернеться до РФ із закликом повністю взяти на себе відповідальність щодо цього.

Чому проведення саміту важливе для України

Політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV говорить, що Європейський Союз є і повинен бути одним із наших стратегічних партнерів і напрямків розвитку співпраці. Тому із політичного, безпекового та економічного погляду саміт Україна – ЄС, безперечно, дуже важливий.

З безпекової точки зору він важливий на тлі того, що нам потрібно співпрацювати з країнами ЄС саме у оборонній сфері. Оскільки в Європі відбуваються процеси, які вказують на створення додаткових оборонних союзів.

– Крім того, зараз намагаються реанімувати оборонний союз у складі ЄС, який полягає у тому, щоб обмінюватися розвідданими, проводити військові навчання і розробляти засоби взаємодії, аби протистояти загрозам, що виникають. Тому Україну потрібно активно долучати до всіх ініціатив, які стосуються європейської безпеки та співпраці, – пояснює експерт.

Щодо економічних аспектів співпраці політолог наголошує на важливості отримання Україною так званого промислового безвізу. Оскільки він передбачає надання нашим виробникам можливостей сертифікувати і стандартизувати продукцію за нормами ЄС, щоб вона мала доступ на європейські ринки.

У цьому питанні держава повинна бути локомотивом змін і пришвидшувати їх своєю співпрацею з Євросоюзом.

– Ще один момент, який стосується економіки – питання розширення квот на українську продукцію, яка постачається в ЄС. Нам необхідно, щоб вони переглядались частіше і збільшувалися. Щоб українські виробники отримували ще більше можливостей експортувати свою продукцію на європейський ринок, – додає експерт.

Не менш важливою темою саміту Олександр Мусієнко називає угоду про інфраструктурні проекти і співробітництво у транспортній галузі.

– Такий принциповий документ, як угода про відкрите небо з ЄС, дасть можливість і поштовх для доступу європейських авіакомпаній на українські ринки і розширення маршрутів польотів. Це теж дуже важливо, адже це – конкуренція. У перспективі це може призвести до збільшення кількості напрямків, куди можна полетіти з українських аеропортів, і до здешевлення авіаквитків, – зауважує він.

Непоміченими не залишаться і події, які відбуваються в Україні довкола антикорупційних органів. Зокрема, це стосується затримок із обранням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якого не можуть призначити з січня.

Зауважимо, 9 жовтня чергове засідання комісії, яка має обрати нового очільника САП, не відбулося через відсутність кворуму.

– Безумовно, антикорупційна реформа і все, що відбувається довкола неї, турбує американців та європейців. Тому, на мою думку, нам про це нагадають під час саміту, – вважає експерт.

Загалом Олександр Мусієнко переконаний, що з політичного погляду, проведення саміту Україна – ЄЄ це такий собі апдейт, оновлення реформ, які зараз проводяться спільно з Євросоюзом.

Також не менш важливим політолог вважає те, щоб у підсумковій заяві зустрічі прозвучали заклики про підтримку України, її територіальної цілісності та засудження дій Росії.