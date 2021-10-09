Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Конкурсная комиссия должна выполнить свой долг: Зеленский об избрании главы САП

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с задержкой конкурса для избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он заявил, что не услышал адекватных объяснений, почему так произошло. Поэтому члены конкурсной комиссии должны выполнить свою работу.

— Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом, — написал он в Twitter.

В то же время в Офисе президента напомнили, что в системе антикоррупционных органов особую роль играет именно Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ведь от независимости и профессионализма ее руководителя зависит основательность расследований НАБУ и достойное представление обвинения в Высшем антикоррупционном суде.

Со своей стороны Владимир Зеленский добавил, что для деятельности конкурсной комиссии по отбору нового главы САП созданы все условия. Поэтому никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины.

9 октября свою позицию относительно ситуации выразили также США и Европейский Союз. Они заявили, что разочарованы задержками в избрании руководителя САП.

Наши международные партнеры призвали отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. Они отметили, що остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов.

9 октября должно было состояться очередное заседание комиссии, которая выбирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Но его не смогли провести из-за отсутствия кворума.

Конкурсный отбор на должность нового главы САП продолжается еще с января этого года.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка