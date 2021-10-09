Конкурсная комиссия должна выполнить свой долг: Зеленский об избрании главы САП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с задержкой конкурса для избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он заявил, что не услышал адекватных объяснений, почему так произошло. Поэтому члены конкурсной комиссии должны выполнить свою работу.

— Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом, — написал он в Twitter.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов’язок, як належить. Для ???????? ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2021

В то же время в Офисе президента напомнили, что в системе антикоррупционных органов особую роль играет именно Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ведь от независимости и профессионализма ее руководителя зависит основательность расследований НАБУ и достойное представление обвинения в Высшем антикоррупционном суде.

Со своей стороны Владимир Зеленский добавил, что для деятельности конкурсной комиссии по отбору нового главы САП созданы все условия. Поэтому никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины.

9 октября свою позицию относительно ситуации выразили также США и Европейский Союз. Они заявили, что разочарованы задержками в избрании руководителя САП.

Наши международные партнеры призвали отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. Они отметили, що остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов.

9 октября должно было состояться очередное заседание комиссии, которая выбирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Но его не смогли провести из-за отсутствия кворума.

Конкурсный отбор на должность нового главы САП продолжается еще с января этого года.