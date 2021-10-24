Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Министерства обороны. По данным украинских СМИ, им станет действующий вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

С марта 2020 года должность главы учреждения занимал действующий министр обороны Андрей Таран, который отвечал за управление сектора безопасности нашего государства.

Украинский президент также рассматривал кандидатуру народного депутата Украины IX созыва от партии Слуга народа Ирины Верещук, которая баллотировалась на должность городского головы Киева на выборах в 2020 году.

Алексей Резников — украинский политик, вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, бывший заместитель главы Киевской городской администрации, экс-секретарь КГГА.

С сентября 2019 года он стал представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, а уже с марта 2020 года — членом Совета национальной безопасности и обороны. Полную биографию Алексея Резникова — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Юрий Бутусов