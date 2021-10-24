Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового очільника Міністерства оборони. За даними українських ЗМІ, ним стане чинний віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

З березня 2020 року посаду очільника установи обіймав чинний міністр оборони Андрій Таран, який відповідав за управління сектори безпеки нашої держави.

Український президент також розглядав кандидатуру народного депутата України IX скликання від партії Слуга народу Ірини Верещук, яка балотувалася на посаду міського голови Києва на виборах у 2020 році.

Олексій Резніков – український політик, віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій, колишній заступник голови Київської міської адміністрації, екс-секретар КМДА.

З вересня 2019 року він став представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, а вже з березня 2020 року – членом Ради національної безпеки і оборони. Повну біографію Олексія Резнікова – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Юрій Бутусов