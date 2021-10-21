Участие США в переговорах в минском или нормандском форматах по урегулированию ситуации на Донбассе активно обсуждается.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

— Наш ответ относительно этого очень простой и прямолинейный. Мы очень хотели бы вовлечения Соединенных Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем. Поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий является ключевым. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс, — объяснила она.

Оксана Маркарова добавила, что защита территориальной целостности нашего государства и противодействие российской агрессии — это вопрос не только защиты Украины, но и ответ на вопрос, работает ли вообще международное право, которым пренебрегла Россия, когда оккупировала украинские территории.

Она заверила, что Украина будет приветствовать любое участие США в площадках по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США необходимо привлечь к участию в мирных переговорах по Донбассу в ближайшее время – как в минском формате, так и в нормандском.

По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку Соединенные Штаты имеют для этого законные основания.

Со своей стороны заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США хотят начать консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения и каким образом планирует двигаться к их выполнению.

По ее словам, после этого можно будет определить, есть ли основания для того, чтобы к этому процессу подключилась Америка.