Канцлер Німеччини Ангела Меркель до кінця своєї каденції на цій посаді працюватиме над організацією нових переговорів у нормандському форматі.

Про це поінформувала на конференції в Києві посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

– Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що працюватиме над організацією цієї зустрічі щодня, до останнього дня перебування на цій посаді, – наголосила Фельдгузен.

Посол Німеччини уточнила, що зараз проводиться робота з Францією щодо організації зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Проте, за словами Фельдгузен, цей процес просувається нелегко, і спрогнозувати, коли такі переговори можуть відбутися, неможливо.

– Звісно, це дійсно важко. Наразі поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися. Відбуваються контакти і з українською, і з російською сторонами, – розповіла посол.

Нормандський формат – це зустрічі у чотиристоронньому форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія), на яких обговорюються питання щодо збройної агресії РФ проти України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося, зокрема, і про підготовку до саміту нормандської четвірки.

Після цього в прес-службі президента Франції повідомили, що протягом найближчих тижнів можлива зустріч на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі (між представниками України, Німеччини, Франції та Росії).

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія досі не висловила готовність провести таку зустріч.

А президент Володимир Зеленський наголошував, що саме від Росії залежить, чи відбудеться зустріч на рівні глав держав у форматі нормандської четвірки.