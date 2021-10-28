Применение права на самозащиту: Кулеба об использовании Байрактара

Украина не сомневается в том, что Германия в дальнейшем будет поддерживать урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге глав МИД Украины и Швейцарии Игнацио Кассиса.

Недавно МИД Германии заявило о том, что оно обеспокоено применением дрона типа Байрактар Вооруженными силами Украины.

По словам Кулебы, Украина не имеет сомнений относительно того, что представители немецкого правительства остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования.

— Мы убеждены, что любые оценки нужно давать с учетом полного контекста ситуации. Только тогда они становятся объективными и позволяют аудитории правильно воспринять ситуацию, — сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина ничего не нарушала, применив беспилотник. По его словам, украинское правительство соблюдало необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ, чтобы применить право на самозащиту.

Кулеба считает, что МИД Германии первоочередно должны быть обеспокоены российской агрессией, в частности тем, что оккупационные войска убивают наших защитников и обстреливают украинские позиции.