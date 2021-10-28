Застосування права на самозахист: Кулеба про використання Байрактару

Україна не сумнівається, що Німеччина надалі підтримуватиме врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу глав МЗС України та Швейцарії Ігнаціо Кассіса.

Нещодавно МЗС Німеччини заявило про те, що воно стурбоване застосуванням дрону типу Байрактар ​​Збройними силами України.

За словами Кулеби, Україна не має сумнівів щодо того, що представники німецького уряду залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання.

– Ми переконані, що будь-які оцінки слід давати з урахуванням повного контексту ситуації. Лише тоді вони стають об’єктивними та дозволяють аудиторії правильно сприйняти ситуацію, – сказав він.

Міністр наголосив, що Україна нічого не порушувала, застосувавши безпілотник. За його словами, український уряд дотримувався необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю та з ОБСЄ, щоб застосувати право на самозахист.

Кулеба вважає, що МЗС Німеччини першочергово мають бути стурбовані російською агресією, зокрема, тим, що окупаційні війська вбивають наших захисників та обстрілюють українські позиції.