В США согласовали новый пакет санкций против 35 граждан Российской Федерации за нарушение прав человека. Комитет по вопросам регламента Палаты представителей США внес поправки в проект закона об оборонном бюджете.

Они предусматривают санкции против 35 россиян — государственных служащих, бизнесменов, топ-менеджеров СМИ, должностных лиц ключевых энергетических компаний и банков.

Список лиц предоставил Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список среди прочих попали:

NEW: That’s a wrap, folks! The House has APPROVED the national defense bill w all six counter-kleptocracy bills. This includes @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis bill naming and forcing admin to evaluate for sanctions all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats https://t.co/MzebvSOyma pic.twitter.com/Fsg5lhQaEP

— Paul Massaro (@apmassaro3) September 24, 2021