В США согласовали новый пакет санкций против 35 граждан Российской Федерации за нарушение прав человека. Комитет по вопросам регламента Палаты представителей США внес поправки в проект закона об оборонном бюджете.
Они предусматривают санкции против 35 россиян — государственных служащих, бизнесменов, топ-менеджеров СМИ, должностных лиц ключевых энергетических компаний и банков.
Список лиц предоставил Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список среди прочих попали:
- премьер-министр РФ Михаил Мишустин;
- член партии Единая Россия и телеведущий Владимир Соловьев;
- бизнесмен Роман Абрамович;
- пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков;
- главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян.
NEW: That’s a wrap, folks! The House has APPROVED the national defense bill w all six counter-kleptocracy bills. This includes @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis bill naming and forcing admin to evaluate for sanctions all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats https://t.co/MzebvSOyma pic.twitter.com/Fsg5lhQaEP
— Paul Massaro (@apmassaro3) September 24, 2021
Поддержали закон 316 конгрессменов, против выступили 113. Далее документ попадет на рассмотрение Сената, затем его должен подписать президент США Джо Байден.
Поправки к закону также предусматривают санкции против российского газопровода Северный поток-2. В случае принятия проекта закона ограничения введут против всех компаний и лиц, причастных к строительству газопровода.
Подробнее о санкциях против Северного потока-2 материале.