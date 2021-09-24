Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Соловьев, Песков и Абрамович: США согласовали санкции против 35 граждан РФ

Дмитрий Песков

В США согласовали новый пакет санкций против 35 граждан Российской Федерации за нарушение прав человека. Комитет по вопросам регламента Палаты представителей США внес поправки в проект закона об оборонном бюджете.

Они предусматривают санкции против 35 россиян — государственных служащих, бизнесменов, топ-менеджеров СМИ, должностных лиц ключевых энергетических компаний и банков.

Список лиц предоставил Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список среди прочих попали:

  • премьер-министр РФ Михаил Мишустин;
  • член партии Единая Россия и телеведущий Владимир Соловьев;
  • бизнесмен Роман Абрамович;
  • пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков;
  • главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян.

Поддержали закон 316 конгрессменов, против выступили 113. Далее документ попадет на рассмотрение Сената, затем его должен подписать президент США Джо Байден.

Поправки к закону также предусматривают санкции против российского газопровода Северный поток-2. В случае принятия проекта закона ограничения введут против всех компаний и лиц, причастных к строительству газопровода.

Подробнее о санкциях против Северного потока-2 материале.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка