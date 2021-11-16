Народный депутат Украины Артем Дмитрук официально исключен из состава фракции Слуга народа в Верховной Раде.

Соответствующее решение сегодня объявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

– Согласно части третьей ст. 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о решении депутатской фракции политической партии Слуга народа исключить из состава фракции народного депутата Артема Дмитрука, – заявил Корниенко.

Исключение Дмитрука из состава Слуги народа согласовали накануне на заседании фракции этой политсилы.

Кроме того, фракция решила инициировать исключение нардепа из состава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

На парламентских выборах 2019 года Артем Дмитрук был избран депутатом Верховной Рады девятого созыва в избирательном округе №133 (Одесская область) от партии Слуга народа.

До этого он работал частным предпринимателем, руководителем спортивного клуба. Дмитрук является соучредителем нескольких общественных организаций в Одессе, а также мастером спорта по пауэрлифтингу.

Недавно бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков инициировал создание в парламенте нового межфракционного объединения Разумная политика. В его состав планирует войти и Дмитрук.

Следует отметить, что это не первое исключение нардепа из Слуги народа. Так, в октябре из фракции исключили Людмилу Буймистер. Она единственная среди нардепов от Слуги народа высказалась “против” во время голосования по закону об олигархах.

Фото: Артем Дмитрук