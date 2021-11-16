Народного депутата України Артема Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції Слуга народу у Верховній Раді.

Відповідне рішення сьогодні оголосив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

– Відповідно до частини третьої ст. 60 регламенту Верховної Ради України повідомляю про рішення депутатської фракції політичної партії Слуга народу виключити зі складу фракції народного депутата Артема Дмитрука, – заявив Корнієнко.

Виключення Дмитрука зі складу Слуги народу погодили напередодні, на засіданні фракції цієї політсили.

Крім того, фракція вирішила ініціювати виключення нардепа зі складу Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

На парламентських виборах 2019 року Артем Дмитрук був обраний депутатом Верховної Ради дев’ятого скликання у виборчому окрузі №133 (Одеська область) від партії Слуга народу.

До цього він працював приватним підприємцем, керівником спортивного клубу. Дмитрук є співзасновник кількох громадських організацій в Одесі, а також майстром спорту з пауерліфтингу.

Нещодавно колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ініціював створення у парламенті нового міжфракційного об’єднання Розумна політика. До його складу планує увійти і Дмитрук.

Варто зазначити, що це не перше виключення нардепа зі Слуги народу. Так, у жовтні з фракції виключили Людмилу Буймістер. Вона єдина серед нардепів від Слуги народу висловилася “проти” під час голосування щодо закону про олігархів.

Фото: Артем Дмитрук