Слуга народа инициировала процедуру исключения Дмитрука из состава фракции

Слуга народа инициировала процедуру исключения народного депутата Верховной Рады Артема Дмитрука из состава фракции.

Об этом сообщила представитель фракции Слуга народа Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. По ее словам, соответствующее решение приняли во время заседания фракции.

Палийчук отметила, что фракция решила инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов Верховной Рады народных депутатов, избранных от Слуги Народа. Среди них:

Артем Дмитрук – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

Людмила Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.

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