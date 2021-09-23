За так называемый закон об олигархах в Верховной Раде Украины сегодня проголосовали представители Слуги народа, Голоса, депутатских групп За будущее и Доверие.

Об этом свидетельствуют данные голосования, обнародованные на сайте парламента.

Речь идет о документе №5599 О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Во втором чтении и в целом его поддержали 279 народных избранников.

От Слуги народа за проект закона проголосовали 229 нардепов. Против высказалась только депутат Людмила Буймистер. Еще четверо представителей политсилы не голосовали: Евгений Петруняк, Иван Юнаков, Дарья Володина и Вячеслав Медяник.

А десять нардепов от Слуги народа сегодня отсутствовали.

От Голоса законопроект поддержали 11 нардепов, один воздержался (Олег Макаров), двое отсутствовали. Еще пятеро депутатов высказались против: Андрей Осадчук, Леся Василенко, Ярослав Железняк, Кира Рудик и Инна Совсун.

От депутатской группы Партия За будущее за документ отдали голоса 18 народных избранников, один воздержался (Сергей Рудык), трое отсутствовали.

От группы Доверие проголосовали 15 нардепов, воздержались двое (Николай Кучер и Лариса Билозир). Еще трое депутатов не голосовали: Александр Сухов, Сергей Вельможный и Сергей Шахов.

Также законопроект поддержали шесть внефракционных депутатов: первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, Александр Юрченко, Роман Иванисов, Юлия Светличная, Евгений Шевченко и Евгений Яковенко.

Фракции партий Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская Солидарность, ВО Батькивщина не дали ни одного голоса.

Головуючий поставив на голосування законопроект #ЗП5599 у редакції Комітету.

Перед цим були підтримані основні, вирішальні або зумовлюючі щодо інших правок правки за №№38, 43, 167, 271, 344, 406, 473, 598, 653, 794, 887, 934.

Законопроект було прийнято у 2 читанні та в цілому. pic.twitter.com/803y357meI — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 23, 2021

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