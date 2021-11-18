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Бывший мэр Киева Омельченко госпитализирован с Covid-19

Анастасия Гевко редактор ленты
Бывший мэр Киева Омельченко госпитализирован с Covid-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что бывший глава столицы, действующий депутат Киевсовета Александр Омельченко госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Об этом Кличко сказал во время заседания Киевсовета 18 ноября.

– Один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов как по специальности, так и по возрасту – Александр Омельченко в больнице. В таком непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких, – заявил мэр.

Виталий Кличко пожелал Омельченко как можно скорее выздороветь и вернуться к работе. 

Александру Омельченко 83 года. Он родился 9 августа 1938 года и был мэром столицы с 1999 по 2006 годы, а также главой КГГА – с 1996 по 2006.

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Фото: Александр Омельченко

Источник: УНИАН

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