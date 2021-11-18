Колишнього мера Києва Омельченка госпіталізовано з Covid-19

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що колишнього голову столиці, чинного депутата Київради Олександра Омельченка госпіталізовано у зв’язку із захворюванням на коронавірусну інфекцію.

Про це Кличко сказав під час засідання Київради 18 листопада.

– Один із депутатів Київради, один із досвідчених депутатів як за спеціальністю, так і за віком – Олександр Омельченко у лікарні. У такому непростому стані, з огляду на вік і відсоток ураження легень, – заявив мер.

Віталій Кличко побажав Омельченку якнайшвидше одужати та повернутися до роботи.

Олександру Омельченку 83 роки. Він народився 9 серпня 1938 року і був мером столиці з 1999 до 2006 року, а також головою КМДА – з 1996 по 2006 роки.

Фото: Олександр Омельченко