Ситуация на границе Украины с Республикой Беларусь, протяженность которой составляет 1084 км, по состоянию на сегодня контролируемая и стабильная.

В этом заверил министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде.

— Наша ключевая задача – сдержать и остановить возможный массовый поток нелегальных мигрантов, не дать им попасть на территорию Украины. Мы уже просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали наиболее вероятные сценарии их действий и спланировали применение наших сил и средств, — сообщил он.

Денис Монастырский добавил, что сейчас есть 10 потенциально уязвимых участков на границе с Беларусью, общая протяженность которых составляет около 270 км.

Он напомнил, что для охраны границы привлекли авиацию МВД, среди которой 15 вертолетов, 2 самолета и 44 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, были задействованы оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции.

– К охране мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия государственной границы. Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия, – объяснил Монастырский.

Тем временем в Ровенской области усиливают безопасность на государственной границе на фоне миграционного кризиса. Эта область – одна из пяти, граничащих с Беларусью.

В пунктах пропуска и на зеленом участке границы увеличили количество пограничников. Их усилили сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии. Кроме того, увеличили количество тепловизоров, беспилотников и других средств слежения.