Есть участки потенциальной угрозы: в Ровенской области усиливают границу с Беларусью из-за мигрантов

В Ровенской области Украины на фоне миграционного кризиса усиливают безопасность на государственной границе. Эта область – одна из пяти, граничащих с Беларусью.

Она имеет более 200 километров общей границы, вдоль которой – преимущественно леса и болота. Как отмечают украинские пограничники, пробраться сквозь них большой толпе людей будет сложно, и массовый прорыв нелегалов через границу на этом участке маловероятен.

Однако на совместной с Беларусью границе в Ровенской области есть и участки потенциальной угрозы с подъездными путями. Поэтому их будут укреплять дополнительными защитными сооружениями.

В Ровенской области есть четыре пункта пропуска на границе с Беларусью. Один из них – международный переход Городище. Пока действуют карантинные ограничения, ни один не работает.

Однако охрана здесь усилена: в пунктах пропуска и на зеленом участке границы увеличили количество пограничников. Их усилили сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии. Кроме того, увеличили количество тепловизоров, беспилотников и других средств отслеживания.

Для оценки ситуации на границе и разработки плана действий на случай вероятного массового прорыва мигрантов Ровенскую область посетил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

– Будут созданы в мессенджерах каналы, по которым мы будем обмениваться информацией. Мы должны успокоить население в случае ухудшения ситуации на границе. Во-вторых, мы должны предотвратить любые панические настроения среди наших граждан, — подчеркнул Клименко во время общения с журналистами.

Силовики уже провели закрытое совещание с председателями общин, чтобы в случае угрозы совместно противодействовать массовому нашествию мигрантов.

А местных жителей призывают быть бдительными: в случае обнаружения подозрительных лиц – звонить правоохранителям. Однако люди в Ровенской области не паникуют, а действия режима Александра Лукашенко осуждают.

– Я не понимаю, как так можно над людьми издеваться. Я думаю, они (мигранты, — Ред.) сюда не пойдут, потому что украинцы им ничего не дадут. Они сюда не пойдут, поскольку знают, что украинцы их обратно выбросят, – поделилась своими мыслями местная жительница.

Учитывая ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с Польшей, украинские силовики в ближайшее время планируют масштабные учения всех подразделений Министерства внутренних дел.

Из-за миграционного кризиса Украина решила перебросить к границе 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полицейских.

В СНБО назвали миграционный кризис на польско-белорусской границе очередной спецоперацией России. В ведомстве подчеркивали, что Украина готовится к разным сценариям ее развития.

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