Зеленский: Информация о попытке госпереворота в Украине в начале декабря – это информатака

Президент Владимир Зеленский считает информацию о попытке совершить госпереворот в Украине информационной атакой. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

— Я считаю, что это еще одна информационная атака по дискредитации и дестабилизации ситуации в нашем государстве. Я очень хочу верить, что ту информацию и аудиозаписи, которые мы получили, кто-то распространяет, чтобы вовлечь уже упомянутого сегодня человека в борьбу, — отметил президент.

Сегодня во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что получил информацию о том, что в начале декабря в Украине готовят государственный переворот.

По его словам, окружение украинского олигарха Рината Ахметова втягивает его в войну против Украины и ее президента.

Президент добавил, что сейчас есть не только агентурная информация, но даже звуковая, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Но позже глава государства уточнил, что на аудиозаписях, где идет речь о государственном перевороте, голоса самого Ахметова нет.