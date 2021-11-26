Зеленський: Інформація про спробу держперевороту в Україні на початку грудня – це інформатака

Президент Володимир Зеленський вважає інформацію про спробу зробити держпереворот в Україні інформаційною атакою. Таку думку він висловив під час прес-конференції.

– Я вважаю, що це ще одна інформаційна атака з дискредитації і дестабілізації ситуації в нашій державі. Я дуже хочу вірити, що ту інформацію і аудіозаписи, які ми отримали, хтось поширює, щоб втягнути вже згадану сьогодні людину в боротьбу, – зазначив президент.

Сьогодні під час прес-конференції Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію, про те, що на початку грудня в Україні готують державний переворот.

За його словами, оточення українського олігарха Ріната Ахметова втягує його у війну проти України та її президента.

Президент додав, що наразі є не тільки агентурна інформація, а навіть звукова, де представники з України з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Але пізніше глава держави уточнив, що на аудіозаписах, де йдеться про державний переворот, голосу самого Ахметова немає.