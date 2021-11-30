Арахамия: РФ создает панику в Европе и США, чтобы отвлечь инвесторов из Украины

Российская Федерация активно пытается создать панику в СМИ в Европе и США, чтобы отвлечь инвесторов от вложения в Украину.

Такое мнение в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV высказал Давид Арахамия – глава фракции Слуга народа. Он назвал такие действия в России гибридным компонентом войны.

– Сейчас Российская Федерация очень активно именно в СМИ в Европе и Соединенных Штатах пытается создать эти предпанические состояния для того, чтобы фактически прежде всего отвлечь инвесторов от вложения в Украину.

Арахамия привела пример в публикации издания New York Times. Там под заголовком, что Украина получила подтверждение на транш МВФ, было фото пылающего самолета с фронта.

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