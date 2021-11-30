Арахамія: РФ створює паніку у Європі та США, щоб відволікти інвесторів з України

Російська Федерація активно намагається створити паніку у ЗМІ у Європі та США, щоб відволікти інвесторів від вкладання в Україну.

Таку думку в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV висловив Давид Арахамія – голова фракції Слуга народу. Він назвав такі дії Росії гібридним компонентом війни.

– Зараз Російська Федерація дуже активно саме в ЗМІ у Європі та Сполучених Штатах намагається створити оці передпанічні стани для того, щоб фактично передусім відволікти інвесторів від вкладання в Україну.

Арахамія навів приклад у публікації видання New York Times. Там під заголовком, що Україна отримала підтвердження на транш МВФ, було фото літака з фронту, який палає.

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