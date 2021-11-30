В Слуге народа объяснили, почему СБУ только сейчас открыла дело о госперевороте

Глава депутатской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал угрозу государственного переворота в Украине.

В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV Арахамия рассказал, будет ли Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки брать ситуацию под особый контроль.

— Если только сегодня открыли уголовное производство, это значит, что нужно дать какое-то время следственным органам поработать. Они не могут это сделать в течение нескольких дней или часов. Во-вторых, конечно, есть инструменты парламентского контроля. Среди которых – слушания в закрытом режиме, учитывая сенситивность этих материалов. Впоследствии мы сможем проводить либо закрытые слушания в комитете, либо делать какие-либо комиссии. Но сначала нужно переадресовать вопрос СБУ – это их статья.

Также Арахамия объяснил, почему СБУ только сейчас открыла производство. Ведь президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом в пятницу, 26 ноября, а производство открыли в понедельник, 29 ноября.

— Есть процесс подготовки к открытию уголовного производства, сбора первичных данных… Даже не нужно уголовное производство, чтобы собирать оперативную информацию и обрабатывать оперативные данные. СБУ, как мне известно, делает это на постоянной основе, без ЕРДР.

Глава фракции Слуга народа пояснил, что открытие уголовного производства дает дополнительные возможности для работы над информацией.

Напомним, 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил об угрозе государственного переворота в Украине.

Он рассказал о наличии аудиозаписей, где представители Украины обсуждают с представителями России участие в подготовке к перевороту олигарха Рината Ахметова.

30 ноября СБУ сообщила об открытии производства по ч. 1 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

О подробностях расследования пообещали рассказать позже.