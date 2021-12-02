Американский госсекретарь Энтони Блинкен обратился с заявлением к России из-за ее военного наращивания у границы с Украиной. Он призвал Кремль вернуть силы на мирные позиции и прекратить эскалацию.

Об этом Блинкен заявил 2 декабря на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

– Призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, сделать шаги к деэскалации, свернуть военное наращивание и вернуть силы на нормальные мирные позиции, а также – имплементировать Минские соглашения, особенно в части предоставления неограниченного доступа Специальной мониторинговой миссии, – сказал госсекретарь США.

По его словам единственным путем для разрешения данного кризиса является дипломатия, и США готовы поддержать этот процесс.

Он подчеркнул, что Россия, выступившая с обвинением о невыполнении Минских договоренностей, на самом деле сама не соблюдает свою часть соглашений.

– Перемирие не выполняется Россией, отвод тяжелого оружия не выполняется Россией, допуск наблюдателей ОБСЕ не выполняется Россией. Закон об особом статусе – выполнено Украиной, закон об амнистии – в процессе, обмен всеми политическими заключенными – не выполнен Россией, доступ международной гуманитарной помощи – не выполнено Россией, восстановление экономических связей – не выполнено Россией… И я могу продолжать, но вы уже все поняли, – резюмировал Энтони Блинкен.

Также по данным пресс-службы МИД Украины госсекретарь заверил, что США готовы к принятию немедленных и решительных мер в случае эскалации агрессии РФ против Украины.

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Источник: МИД Украины, Европейская правда

Фото: ОП