День шахтера 2026: искренние поздравления в картинках, стихах и прозе
Традиционно в последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера. В этом году профессиональный праздник работников угольной промышленности приходится на 30 число.
Событие призвано почтить нелегкий труд шахтеров, которые ежедневно рискуют жизнью и работают под землей ради энергетической безопасности страны.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем шахтера 2026 в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли выразить благодарность всем, кто связал свою жизнь с этой важной и опасной профессией.
День шахтера 2026 — картинки
Поздравления с Днем шахтера в стихах
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С Днем шахтера поздравляю
И, конечно же, желаю
Силы духа, и здоровья,
И везенья, безусловно.
Жизни долгой и счастливой,
Мыслить только позитивно,
Не грустить, не унывать,
Все от жизни получать.
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Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
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Поздравляю с Днем шахтера!
Пожелаю вам задора,
Счастья, радости, успеха.
В этот день — побольше смеха!
Пусть сбываются мечты,
В сердце — море доброты.
Пусть здоровье не подводит,
В дом удача пусть приходит!
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С Днем шахтера вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.
Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всем.
Пусть разные трудности жизни
Шахтерам будут ни по чем.
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Поздравления с Днем шахтера в прозе
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Поздравляю с Днем шахтера! Желаю спокойных рабочих будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, крепкого здоровья и невероятной удачи. Пусть ангел-хранитель будет рядом каждую минуту.
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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем шахтера! Желаю здоровья и благополучия. Пусть опасности не встречаются на вашем жизненном пути. Успехов в вашей сложной и важной работе!
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Шахтеры, поздравляем вас с профессиональным праздником! От всего сердца желаем здоровья, успехов во всех начинаниях и счастья в личной жизни. Спасибо за ваше мужество, отвагу и силу духа!
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С Днем шахтера! Желаю, чтобы мужество и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Крепкого здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!
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Поздравляем работников угольной промышленности с Днем шахтера! Ваша работа — опасная и сложная, но очень важная и нужная. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семье, материального достатка, мира, добра и счастья! Пусть жизнь оберегает от всех проблем и невзгод.
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