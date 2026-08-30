Традиционно в последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера. В этом году профессиональный праздник работников угольной промышленности приходится на 30 число.

Событие призвано почтить нелегкий труд шахтеров, которые ежедневно рискуют жизнью и работают под землей ради энергетической безопасности страны.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем шахтера 2026 в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли выразить благодарность всем, кто связал свою жизнь с этой важной и опасной профессией.

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День шахтера 2026 — картинки

Поздравления с Днем шахтера в стихах

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С Днем шахтера поздравляю

И, конечно же, желаю

Силы духа, и здоровья,

И везенья, безусловно.

Жизни долгой и счастливой,

Мыслить только позитивно,

Не грустить, не унывать,

Все от жизни получать.

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Профессии вашей — поклон и почет.

С праздником, смелый, отважный шахтер!

Желаем удачи и верных друзей,

Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,

Еще безопасности, где бы ты ни был.

Желаем любви, уважения, достатка

И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

Поздравляю с Днем шахтера!

Пожелаю вам задора,

Счастья, радости, успеха.

В этот день — побольше смеха!

Пусть сбываются мечты,

В сердце — море доброты.

Пусть здоровье не подводит,

В дом удача пусть приходит!

***

С Днем шахтера вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита

И бодрости духа во всем.

Пусть разные трудности жизни

Шахтерам будут ни по чем.

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Поздравления с Днем шахтера в прозе

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Поздравляю с Днем шахтера! Желаю спокойных рабочих будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, крепкого здоровья и невероятной удачи. Пусть ангел-хранитель будет рядом каждую минуту.

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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем шахтера! Желаю здоровья и благополучия. Пусть опасности не встречаются на вашем жизненном пути. Успехов в вашей сложной и важной работе!

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Шахтеры, поздравляем вас с профессиональным праздником! От всего сердца желаем здоровья, успехов во всех начинаниях и счастья в личной жизни. Спасибо за ваше мужество, отвагу и силу духа!

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С Днем шахтера! Желаю, чтобы мужество и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Крепкого здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

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Поздравляем работников угольной промышленности с Днем шахтера! Ваша работа — опасная и сложная, но очень важная и нужная. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семье, материального достатка, мира, добра и счастья! Пусть жизнь оберегает от всех проблем и невзгод.

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