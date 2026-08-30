За прошедшие сутки, 29 августа, Силы обороны Украины ликвидировали еще как минимум 1 400 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 649-е сутки полномасштабной войны превысили 1,486 млн.

Потери врага на 30 августа 2026 года

  • личного состава — около 1 486 600 (+1 400) человек;
  • танков — 12 311 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин — 25 248 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем — 48 833 (+59) шт.;
  • РСЗО — 2 072 (+2) шт.;
  • средств ПВО — 1 594 (+1) шт.;
  • самолетов — 440 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 435 (+6) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 488 347 (+1 963) шт.;
  • крылатых ракет — 5 060 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 141 453 (+394) шт.;
  • специальной техники – 4 614 (+6) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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