Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 30 августа: уничтожено еще 1 400 оккупантов и 59 артсистем
За прошедшие сутки, 29 августа, Силы обороны Украины ликвидировали еще как минимум 1 400 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 649-е сутки полномасштабной войны превысили 1,486 млн.
Потери врага на 30 августа 2026 года
- личного состава — около 1 486 600 (+1 400) человек;
- танков — 12 311 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 248 (+7) шт.;
- артиллерийских систем — 48 833 (+59) шт.;
- РСЗО — 2 072 (+2) шт.;
- средств ПВО — 1 594 (+1) шт.;
- самолетов — 440 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 435 (+6) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 488 347 (+1 963) шт.;
- крылатых ракет — 5 060 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 141 453 (+394) шт.;
- специальной техники – 4 614 (+6) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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