Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что концентрация российских войск и бронетехники свидетельствует подготовке к масштабному вторжению в Украину в ближайшие месяцы.

— Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни. Мы стали безразличными к непрекращающемуся потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование, — написал Резников.

При этом, по его словам, никто в Украине не недооценивает серьезность сложившейся ситуации.

Резников отмечает, что возможное вторжение России в Украину может стать катастрофическим и для Европы, повергнет ее в кризис.

— Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми может столкнуться европейское общество, — отмечает Алексей Резников.

Европу могут ожидать и экономические проблемы, ведь война полностью прекратит импорт продуктов питания, особенно зерна, и других товаров, в том числе.

Немецкие СМИ обнародовали информацию о возможном нападении России на Украину. По данным западной разведки, вторжение планируется в три этапа в начале 2022 года.

Американская разведка считает, что РФ для вторжения может привлечь до 175 тыс. военнослужащих.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что возле восточных границ Украины и на временно оккупированной территории Донбасса зафиксировали более 114 тыс. российских солдат.

Источник: Atlantic Council