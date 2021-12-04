Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що концентрація російських військ та бронетехніки свідчить про підготовку до масштабного вторгнення в Україну в найближчі місяці.

– Минуло майже вісім років з того часу, як Росія вперше напала на Україну. З того часу російська агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя. Ми стали байдужими до безперервного потоку кремлівської дезінформації та звикли до спроб російського керівництва заперечувати право України на існування, – написав Резніков.

При цьому, за його словами, ніхто в Україні не недооцінює серйозність ситуації, що склалася.

Резніков зазначає, що можливе вторгнення Росії в Україну може стати катастрофічним і для Європи, адже призведе до кризи.

– Раптова поява від трьох до п’яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими може стикнутися європейське суспільство, – зазначає Олексій Резніков.

Європу можуть чекати й економічні проблеми, адже війна повністю припинить імпорт харчових продуктів, особливо зерна та інших товарів, зокрема.

Раніше німецькі ЗМІ оприлюднили інформацію про можливий напад Росії на Україну. За даними західної розвідки, вторгнення планується у три етапи на початку 2022 року.

Американська розвідка вважає, що РФ для вторгнення може залучити до 175 тисяч військовослужбовців.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що біля східних кордонів України та на тимчасово окупованій території Донбасу зафіксували понад 114 тис. російських солдатів.

Джерело: Atlantic Council